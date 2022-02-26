Kremlin Sözcüsü Peskov: "Kiev müzakereleri reddedince ordu ilerleyişine devam etti" - Son Dakika
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Kremlin Sözcüsü Peskov: "Kiev müzakereleri reddedince ordu ilerleyişine devam etti"

26.02.2022 16:16
Kremlin Sözcüsü Peskov: "Kiev müzakereleri reddedince ordu ilerleyişine devam etti"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, müzakere seçeneği nedeniyle Rusya lideri Vladimir Putin'in operasyonları durdurma talimatı verdiğini fakat Kiev'in müzakereleri reddetmesi üzerine ordunun ilerleyişini sürdürdüğünü söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, müzakere seçeneği nedeniyle Rusya lideri Vladimir Putin'in operasyonları durdurma talimatı verdiğini fakat Kiev'in müzakereleri reddetmesi üzerine ordunun ilerleyişini sürdürdüğünü söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile müzakere ihtimali nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün Ukrayna'daki ilerleyişi durdurma talimatı verdiğini söyledi. Peskov, Kiev'in müzakereyi reddetmesi nedeniyle Rus ordusunun ilerleyişine devam ettiğini belirterek, "Ukrayna yönetimiyle yapılması beklenen müzakereler nedeniyle Rusya Başkomutanı ve Devlet Başkanı, dün ana Rus güçlerinin ilerleyişini durdurması yönünde emir verdi. Fakat Ukrayna tarafının müzakereyi reddetmesi nedeniyle bu sabah ana Rus güçlerinin ilerleyişi harekat planına uygun olarak yeniden başladı" dedi.

Peskov ayrıca, Putin'in orduya verdiği ilerleyişin durdurulması emri sonrasında Rus ordusu ile Ukrayna'daki milliyetçi gruplar arasındaki çatışmalara devam edildiğini söyledi. - MOSKOVA

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Vladimir Putin, Müzakere, Kremlin, Kiev, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Kiev müzakereleri reddedince ordu ilerleyişine devam etti' - Son Dakika


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