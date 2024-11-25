Kreş Kapamalarıyla İlgili İddialar Yalanlandı - Son Dakika
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Politika

Kreş Kapamalarıyla İlgili İddialar Yalanlandı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılacağına dair iddiaların yanlış olduğunu açıkladı. Bakanlık, kreşlerin faaliyetlerinin uygun olarak sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

25.11.2024 15:38
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılmasına ve yeni kreş açılmamasına karar verdi." iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılmasına ve yeni kreş açılmamasına karar verdi." iddiasına ilişkin açıklama yaptı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılmasına ve yeni kreş açılmamasına karar verdi iddiası doğru değildir. İddialara konu resmi yazıda, belediyeler tarafından açılan kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinin kapatılması değil, kuruluş amacı ve yönetmeliğine uygun faaliyetlerde bulunması gerektiği vurgulanmaktadır. Belediyelere, gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine ait özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin kuruluş ve işleyişlerine ilişkin esaslar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik' ile belirlenmiştir. Bu kuruluşlar, okul öncesi eğitim kurumlarının programında yer alan eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunamaz. Yani anaokulu veya anasınıfı gibi faaliyet gösteremez. Ancak, Milli Eğitim Bakanlığınca sahada yapılan incelemelerde, belediyelere bağlı bazı kreşlerde okul öncesi eğitim kurumlarının programında yer alan etkinlik ve eğitim öğretim faaliyetlerinin yapıldığı tespit edilmiştir. Şayet, 'okul öncesi eğitim kurumu' programının uygulandığı bir müessese işletilecekse de 5580 Sayılı Kanunun 3. maddesi uyarınca 'Kurum açma izni almak için ilgili Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurulması, Valilikçe veya Bakanlıkça bu talebin uygun görülmesi' gerekmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Eğitim, Son Dakika

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