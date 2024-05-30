Kripto Varlıklara İlişkin Düzenleme Kabul Edildi - Son Dakika
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Politika

Kripto Varlıklara İlişkin Düzenleme Kabul Edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifi ile kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler yapılacak. Sermaye Piyasası Kurulu, kripto varlıkların ihracına ilişkin hükümleri belirleyebilecek ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyete başlaması için izin verecek. Kripto varlık tanımları da teklif kapsamında ekleniyor.

30.05.2024 18:37
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Kripto varlıklara ilişkin düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeleri içeren Sermaye Piyasası Kurulu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre, kripto varlık tanımları ekleniyor. Sermaye Piyasası Kurulu, kripto varlıkların ihracına ilişkin hükümleri belirleyebilecek. Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kurulabilmesi ve faaliyete başlayabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu iznine tabi olacak.

Kripto varlık da dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak elektronik olarak oluşturulup saklanabilen, dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, değer veya hak ifade edebilen gayri maddi varlıklar olarak tanımlanıyor.

Kabul edilen maddelere göre, kripto varlık hizmet sağlayıcı, platformları, kripto varlık saklama hizmeti sağlayan kuruluşları ve bu Kanuna dayanılarak yapılacak düzenlemelerde kripto varlıkların ilk satış ya da dağıtımı dahil olmak üzere kripto varlıklarla ilgili olarak hizmet sağlamak üzere belirlenmiş diğer kuruluşlar olarak yer alıyor.

Platform kripto varlık alım-satım, ilk satış ya da dağıtım, takas, transfer, bunların gerektirdiği saklama ve belirlenebilecek diğer işlemlerin bir veya daha fazlasının gerçekleştirildiği kuruluşlar olarak tanımlanıyor.

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının ortaklarının taşıması gereken şartlar da teklifle hüküm altına alınıyor. Platformların ortaklarına ve yönetim kurulu üyelerine, diğer sermaye piyasası kurumlarıyla benzer bazı asgari şartlar getirilerek gerekli mali güç ve işin gerektirdiği dürüstlük ve itibarın sağlanacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

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