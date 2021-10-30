Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'da yolda makam aracını durdurarak bir ailenin küçük çocuğuyla yaptığı sohbet gülümseten anlara sahne oldu.
Kız çocuğunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına giderek "Bana tablet ya da telefon alabilir misiniz?" sözleri, gülüşmelere neden oldu. Bu sırada çocuğun annesine dönen Erdoğan, "İyi yetiştirmişsin" diyerek takıldı. Daha sonra Erdoğan, çocuğun istediği hediyeler konusunda AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ı kastederek "Hakan amcan sana yarın hediyeni getirecek tamam mı" dedi.
Mutluluktan havalara uçan kız çocuğu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Sizi seviyorum" diyerek teşekkür etti. Aile ile kısa sohbetin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'daki ziyaretlerine devam etti.
Son Dakika › Politika › Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin - Son Dakika