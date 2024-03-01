AK Parti Erzurum İl Başkanı Çat ilçesine çıkarma yaptı

AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, yerel seçimler çerçevesinde Çat ilçesine çıkarma yaptı.
Türkiye Yüzyılı'na kilitlenmiş bu ülkenin önünü kesmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini ifade eden AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, "Çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Gidilmedik ve el sıkılmadık tek bir vatandaşımız kalmayacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın de ifade ettiği gibi Milletiyle, alt yapısıyla, ordusuyla, bölgesel ve küresel dengelerdeki stratejik konumuyla artık bambaşka bir Türkiye ve devlet var. Bu ülkenin ayaklarına pranga vurmak, istikamet belirlemek öyle kolay değil. Genelde olduğu gibi yerelde de AK Parti hizmetleri devam edecek. Saha çalışmaları kapsamında Çat ilçemize gittik. İl Başkan Yardımcılarımız ve İl Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile beraber Çat Seçim Koordinasyon Merkezimizi ziyaret ederek İlçe Başkanımız Mahmut Kaya, İlçe Belediye Başkan Adayımız Seyhun Saydın ve İlçe Teşkilatımız ile bir araya geldik. Akabinde kıymetli Çat'lı kardeşlerimizle istişarelerde bulunduk. AK Parti'ye gösterilen teveccühün Çat'ta ilk günkü aşkla devam ettiğine şahit olduk. Türkiye Yüzyılı'nda güzel Çat'ımız üretkenliğini ve verimliliğini devam ettirecek ve zirveye taşıyacaktır. Yavi Şehitliğimize de ziyaret ederek şehitlerimiz için hep birlikte dua ettik." şeklinde konuştu. - ERZURUM
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