Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez\'in yerine vekil seçimi yapılacak

Politika

Kula Belediyesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşanan darp olayı ile ilgili tutuklanan Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in yerine seçilecek vekilin, 8 Temmuz günü yapılacak Kula Belediye Meclisi'nde belli olacağı bildirildi.

Kula Belediyesi'nde 27 Haziran Perşembe günü yaşanan arbede sonucu açılan soruşturma kapsamında Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez tedbir amaçlı tutuklandı. Başkan Dönmez'in 30 Haziran Pazar günü nöbetçi mahkemece tutuklanmasının ardından boş kalan başkanlık makamına Kula Belediye Meclis Üyesi Mahmut Çalık vekalet etmeye başladı. Yaşanan olayların ardından Manisa Valiliği bugün Kula Belediye Başkanlık makamına bir yazı göndererek, 8 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00'de bir başkan vekili seçilmesi için toplantı yapılacağını tebliğ etti. Toplantıda seçilecek olan başkan vekili, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in cezaevindeki süresi boyunca başkanlık görevine vekalet edecek. - MANİSA