Kula Belediye Meclisi'nde gerginlik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kula Belediye Meclisi'nde gerginlik

Kula Belediye Meclisi\'nde gerginlik
05.03.2026 17:07  Güncelleme: 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kula Belediyesi mart ayı olağan meclis toplantısında gündeme gelen bazı maddeler üzerine tartışmalar yaşandı.

Kula Belediyesi mart ayı olağan meclis toplantısında gündeme gelen bazı maddeler üzerine tartışmalar yaşandı.

Toplantıda, Gelirler Müdürlüğü tarafından meclise sunulan ve Şehitlioğlu Mahallesi 152 Ada 3 Parsel'de bulunan Maden Suyu İşletme Fabrikası'nın 16 Mart 2026 tarihinde sona erecek sözleşmesinin 10 yıllık süreyle uzatılması için Kula Belediye Başkanlığı'na yetki verilmesini içeren madde görüşüldü. Görüşmeler sırasında Cumhur İttifakı meclis üyeleri, konunun değerlendirilmesi için bir komisyon kurulması yönünde görüş bildirdi. Bu öneri üzerine söz alan Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, komisyon kurulmasının emsal teşkil edebileceğini ve belediye başkanının çalışmalarını zorlaştırabileceğini ifade etti. Başkan Dönmez, "Ben Kula halkını temsil ediyorum. Siz bana güvenmiyormuş gibi hareket ediyorsunuz" ifadelerini kullanınca mecliste tartışma yaşandı. Yapılan oylama sonucunda, söz konusu maddenin kabul edilmesi için gereken çoğunluk sağlanamadı. Cumhur İttifakı meclis üyeleri, bağımsız meclis üyeleri ve bazı CHP'li meclis üyelerinin ret oylarıyla madde meclisten geçmedi.

Toplantıda ayrıca gündeme ek madde olarak sunulan ve SGK borçlarına karşılık belediyeye ait bazı taşınmazların tahsis edilmesini içeren teklif de görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda bu madde de ret oylarıyla kabul edilmedi.

Kula Belediye Meclisi'nde yaşanan tartışmaların ardından toplantı diğer gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Kula Belediye Meclisi'nde gerginlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
ABD ve İsrail şaşkın: İran’ın füzeleri nasıl sakladığı ortaya çıktı ABD ve İsrail şaşkın: İran'ın füzeleri nasıl sakladığı ortaya çıktı
12 yaşında ama boyu 1.80 İbrahim Tatlıses’in kızının son hali görenleri şaşırttı 12 yaşında ama boyu 1.80! İbrahim Tatlıses'in kızının son hali görenleri şaşırttı
Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek
Harry Maguire’a hapis cezası Harry Maguire'a hapis cezası
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor

17:16
ABD ve İsrail, Tahran’ı yerle bir ediyor
ABD ve İsrail, Tahran'ı yerle bir ediyor
17:05
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
15:52
ABD’yi çaresiz bırakan sistem: İran’a yönelik saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler
ABD'yi çaresiz bırakan sistem: İran'a yönelik saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler
15:48
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
15:44
Aliyev’den İHA saldırısı sonrası orduya ’’Hazırlıklı olun’’ talimatı
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya ''Hazırlıklı olun'' talimatı
14:35
Hamaney’i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 17:42:34. #7.12#
SON DAKİKA: Kula Belediye Meclisi'nde gerginlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.