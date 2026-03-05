Kula Belediye Meclisi\'nde gerginlik

Kula Belediyesi mart ayı olağan meclis toplantısında gündeme gelen bazı maddeler üzerine tartışmalar yaşandı.

Toplantıda, Gelirler Müdürlüğü tarafından meclise sunulan ve Şehitlioğlu Mahallesi 152 Ada 3 Parsel'de bulunan Maden Suyu İşletme Fabrikası'nın 16 Mart 2026 tarihinde sona erecek sözleşmesinin 10 yıllık süreyle uzatılması için Kula Belediye Başkanlığı'na yetki verilmesini içeren madde görüşüldü. Görüşmeler sırasında Cumhur İttifakı meclis üyeleri, konunun değerlendirilmesi için bir komisyon kurulması yönünde görüş bildirdi. Bu öneri üzerine söz alan Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, komisyon kurulmasının emsal teşkil edebileceğini ve belediye başkanının çalışmalarını zorlaştırabileceğini ifade etti. Başkan Dönmez, "Ben Kula halkını temsil ediyorum. Siz bana güvenmiyormuş gibi hareket ediyorsunuz" ifadelerini kullanınca mecliste tartışma yaşandı. Yapılan oylama sonucunda, söz konusu maddenin kabul edilmesi için gereken çoğunluk sağlanamadı. Cumhur İttifakı meclis üyeleri, bağımsız meclis üyeleri ve bazı CHP'li meclis üyelerinin ret oylarıyla madde meclisten geçmedi.

Toplantıda ayrıca gündeme ek madde olarak sunulan ve SGK borçlarına karşılık belediyeye ait bazı taşınmazların tahsis edilmesini içeren teklif de görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda bu madde de ret oylarıyla kabul edilmedi.

Kula Belediye Meclisi'nde yaşanan tartışmaların ardından toplantı diğer gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.