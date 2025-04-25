Kula CHP İlçe Başkanı Kadir Girgin Sağlık Sorunları Nedeniyle İstifa Etti

Manisa'nın Kula ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Kadir Girgin, sağlık sorunları ve iş yoğunluğunu gerekçe göstererek görevinden istifa etti.

20 Ağustos 2023 tarihinde yapılan ilçe kongresinde ilçe başkanı olarak göreve seçilen Kula CHP İlçe Başkanı Kadir Girgin, sağlık sorunları ve iş yoğunluğunu gerekçe göstererek görevinden istifa etti. Girgin'in başkanlığı döneminde, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde Kula Belediyesi, uzun bir aranın ardından CHP yönetimine geçmişti. Parti teşkilatına ve ilçe halkına teşekkür eden Kadir Girgin'in istifasının kabul edildiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, Kula İlçe Başkanlığı'na yeni atamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor. - MANİSA