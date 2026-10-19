Kula’da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika
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Kula’da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

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Kula’da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
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19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Kula’da anlamlı bir kutlama programı düzenlendi.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Kula'da anlamlı bir kutlama programı düzenlendi.

Program, Yunus Emre Kent Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Kula Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Yavuz'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende kısa bir konuşma yapan Kula Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, muhtarlık kurumunun vatandaşlarla kamu kurumları arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini belirterek tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı. Çelenk sunma töreninin ardından program, Kula Şehitliği ziyaretiyle devam etti. Mahalle muhtarları ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen ziyarette, aziz şehitler dualarla anıldı.

Programa İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Celalettin Şahbaz, İlçe Emniyet Amiri Ayhan Camcı, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, mahalle muhtarları ve ilçe protokolü katıldı.

Kaynak: İHA
Muhtarlar GünüPolitikaSon Dakika

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