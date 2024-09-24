Kulisleri hareketlendiren iddia: Siyasi yasak gelirse CHP İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı yapacak
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, YSK üyelerine "ahmak" dediği iddiasıyla açılan davada, İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 4 yıl süreyle siyasi yasak cezası verilmişti. Gözler İstinaf Mahkemesi'nden çıkacak karara çevrilirken siyasi yasak getirilmesi halinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu'nu açıklayacağı öne sürüldü.
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24.09.2024 09:32:52. #1.11#
SON DAKİKA: Kulisleri hareketlendiren iddia: Siyasi yasak gelirse CHP İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı yapacak - Son Dakika
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