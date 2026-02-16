Kulisleri sallayacak iddia! Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına dönüş tarihini verdiler - Son Dakika
Kulisleri sallayacak iddia! Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına dönüş tarihini verdiler

16.02.2026 23:09
CHP'deki mutlak butlan davasıyla ilgili kulisleri sallayacak bir iddia ortaya atıldı. Eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun Ramazan Bayramı sonrası göreve geleceği, Ekrem İmamoğlu dahil yargılanan belediye başkanlarını aklanana kadar partiden ihraç edeceği öne sürüldü.

CHP'de, 2023 yılında gerçekleştirilen ve Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultaya ilişkim mutlak butlan davasının nasıl sonuçlanacağı merak edilirken, Ankara'da kulisleri sallayacak bir iddia ortaya atıldı. Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına döneceği iddia edildi.

"KILIÇDAROĞLU CHP'NİN BAŞINA DÖNECEK" İDDİASI

TGRT Haber yayınında konuşan Fatih Atik, mutlak butlan davasının Ramazan Bayramı sonrası netleşeceğini ve mahkemeden mutlak butlan çıkacağını öne sürdü.

"GELİRSE TUTUKLU BELEDİYE BAŞKANLARINI İHRAÇ EDECEK"

Atik, ya Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına döneceğini, ya da geçici heyetle CHP yönetiminin değiştirileceğini ileri sürdü. Atik, Kılıçdaroğlu'nun göreve gelmesi halinde, Ekrem İmamoğlu dahil yargılanan tüm belediye başkanlarının aklanana kadar partiden ihraç edileceğini iddia etti.

MUTLAK BUTLAN DAVASI

CHP'nin 2023'teki 38. Olağan Kurultayı ile 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın usulsüzlük iddiaları nedeniyle "mutlak butlan" (başından itibaren hükümsüz sayılma) gerekçesiyle iptali için açılan dava, bu kurultaylarda seçilen yönetimin ve genel başkanın geçersiz olduğu iddiasına dayanıyordu; dava Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü ve mahkeme, davayı aktif husumet yokluğu ve konusuz kalma gerekçeleriyle reddetti. Bu nedenle şu an itibarıyla kurultay sonuçları ve mevcut parti yönetimi hukuken geçerliliğini koruyor; ancak karar istinafa taşındığı için süreç üst mahkemede devam ediyor.

