Kullanılmayan köy okulları yaşam merkezleri oluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kullanılmayan köy okulları yaşam merkezleri oluyor

13.07.2022 10:50
Kullanılmayan köy okulları yaşam merkezleri oluyor

Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen "Köy Yaşam Merkezleri" Projesiyle, kullanılmayan köy okulu binaları, anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane, matematik, doğa, bilim ve tasarım atölyeleri ile gençlik kampları gibi alanlara dönüştürülüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen "Köy Yaşam Merkezleri" Projesiyle, kullanılmayan köy okulu binaları, anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane, matematik, doğa, bilim ve tasarım atölyeleri ile gençlik kampları gibi alanlara dönüştürülüyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı yazılı açıklamada, proje kapsamında ilk uygulamanın Samsun'da yapıldığını, bir okulun, "Alanlı Recep Asal Matematik ve Tabiat Okulu" adıyla yeniden eğitim-öğretime kazandırıldığını belirtti.

Türkiye'nin dört bir yanında köylerin kalbi olacak yaşam merkezlerinin inşa edildiğini kaydeden Özer, köylerde kullanılmayan okulları eğitim kurumuna çevirmeyi veya farklı ihtiyaçlara yönelik aktif kullanımının sağlanmasını amaçladıklarını vurguladı.

Bu kapsamda, öncelikle köy ilkokullarının öğrenci sayısına bakılmaksızın açılabilmesi için yönetmelik değişikliği yapıldığını, anaokulu açılması için gereken 10 öğrenci kriterinin 5'e düşürüldüğünü hatırlatan Özer, bu değişiklikle köylerdeki 12 bin çocuğun anaokuluyla buluştuğunun altını çizdi.

"Süreci yakinen takip edeceğiz"

Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli şekilde, anaokulu veya ilkokul olarak kullanılmayan okulları, tarım ve hayvancılıkla ilgili köylülerin ihtiyaç duyduğu, her türlü eğitimi verecek mekanlara çevirdiklerini aktaran Özer, halk eğitimi merkezine ihtiyaç yoksa, köyün durumuna ve fiziki koşullarına göre, orayı bir gençlik kampına dönüştürmeyle ilgili çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Projenin tüm il, ilçe ve köylerde büyük bir teveccühle karşılandığını kaydeden Bakan Özer, "İllerimiz artık kendi köylerindeki okulların tekrar hayata kazandırılmasıyla ilgili aktif olarak sürece katılmaya başladılar. 2022-2023 eğitim öğretim yılı başlayana kadar, bakanlık olarak tüm çalışma arkadaşlarımızla sahada köy okullarının açılması ve aktif olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmasıyla ilgili süreci yakinen takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Formasyon kalktı mı? Öğretmen adayları için formasyon kaldırılacak mı? Formasyon kalktı mı? Öğretmen adayları için formasyon kaldırılacak mı? 10 bin kişi Irmak Arıcı ve Kerim Araz'la coştu 10 bin kişi Irmak Arıcı ve Kerim Araz'la coştu
Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, gençlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kullanılmayan köy okulları yaşam merkezleri oluyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:45 200 yıl önce terk edilen ve hiç dokunulmayan madendeki yazı arkeologları büyüledi: Burası geçmişe açılan bir pencere
10:39 Dar gelirli ailelerin elektrik faturasının 216 lirasını devlet ödüyor! İşte şartlar...
10:35 Avro ile aynı seviyede! Erime devam edecek... İşte dolardaki son durum
10:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ünlü AVM'de restoran açtı
10:21 Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci ayrıldı mı? İkilinin birbirini sosyal medyadan çıkarması iddiaları güçlendirdi
10:16 TÜİK işsizlik oranlarını açıkladı! Kadınlar ve gençlerin işsizlik oranı daha yüksek çıktı
09:48 İstanbul'da üniversite öğrencisi başına poşet geçirilmiş halde bulundu
09:40 Dünyanın en güçlü hava kuvvetine sahip ülkeleri belirleyen 2022 raporu açıklandı! Türkiye ilk 10'da yer aldı
09:35 Oyuncu Hatice Şendil, tatil sezonunu açtı! Plajı adeta podyuma çevirdi
09:28 Bülent Arınç'ın yeğeni Demokrat Parti'ye katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 10:57:42. #1.11#
SON DAKİKA: Kullanılmayan köy okulları yaşam merkezleri oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement