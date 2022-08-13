Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Hacı Bektaş Veli etkinliklerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Hacı Bektaş Veli etkinliklerini değerlendirdi Açıklaması

13.08.2022 17:17
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Hacı Bektaş Veli etkinliklerini değerlendirdi Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü etkinliklerinde 58 vilayetteki cem evlerinden dedeleri, babaları ağırlayacaklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü etkinliklerinde 58 vilayetteki cem evlerinden dedeleri, babaları ağırlayacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı etkinlik öncesi tören alanında değerlendirmede bulunan Demircan, hünkar Hacı Bektaş Veli'nin Anadolu topraklarına 11. yüzyılda geldiğini anımsattı.

Aradan geçen yüzyıllar içerisinde buradaki dergahın büyüyüp genişlediğini ve merhum Başbakan Adnan Menderes tarafından bir restorasyon başlatıldığını aktaran Demircan, 1964 yılının ağustos ayında müze olarak yeniden açıldığını anlattı.

O günden bu güne her yıl ağustos ayında bu müzenin açılışı münasebetiyle burada etkinlik yapıldığını ifade eden Demircan, şunları kaydetti:

"Seneidevriyesinde Kültür Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı olarak buranın yerel belediyesi olarak hep beraber bu etkinlikleri koordine ediyoruz. Hacı Bektaşi Veli, Türk İslam felsefesinin, düşüncesinin çok önemli öncü isimlerinden biri. Bugün başka bir heyecan daha yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da etkinliklere katılıyor. Geçen yıl Kadıncık Ana Evi vardı, onun restorasyonu yapılmıştı. Bugün başka bir türbeyi daha restore ettirmiş olduk. Her geçen yıl bu restorasyonlara yenisini ekleyerek çalışmalarımız sürüyor. Bu yıl 58 vilayette muhtelif cem evlerindeki görevlileri, dedeleri, babaları koordine ettik, onları da valilerimiz üzerinden burada ağırlıyoruz. 1400 özel davetlimiz var. Yerel unsurlarla birlikte özel bir davetli ekibiyle bir anma gerçekleştirmiş oluyoruz. Heyecanlıyız, böylesine önemli Türk kültürünü anlatan bir mekanda, kutsiyeti olan bir mekanda ve önemli bir şahsiyeti hep birlikte devletin zirvesiyle el birliğiyle anıyoruz."

Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok da bakanlığın yaptığı etkinliğe yerel yönetim olarak destek olmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Altıok, 16 Ağustos'a kadar sürecek etkinliklere herkesi davet etti.

YORUMLAR
500
Hacı Bektaş Veli, düşünce ve öğretileriyle asırlardır insanlığa yol gösteriyor Hacı Bektaş Veli, düşünce ve öğretileriyle asırlardır insanlığa yol gösteriyor GÜNDEM ÖZETİNE GÜNDEM ÖZETİNE
Kaynak: AA

Ahmet Misbah Demircan, Hacı Bektaş Veli, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Hacı Bektaş Veli etkinliklerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:13 Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran haber internet sitesinden silindi
17:09 Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in paylaşımına dikkat çeken yorum: Resmen bir karış kadar
16:53 Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti emeklilik tarihini açıkladı
16:27 Bakan Süleyman Soylu, Türk bayrağını yakmaya çalışan zanlıların yakalandığını duyurdu
16:24 Fenerbahçe'nin takımda düşünmediği Pelkas, Acun Ilıcalı'nın takımına gidiyor
16:03 Fenerbahçe'nin yıldız savunmacısı Attila Szalai, West Ham United yolunda
15:40 Trabzonspor'un yıldızı Edin Visca'nın kaç ay sahalardan uzak kalacağı belli oldu
15:37 Can Vitali Hakko ve Deniz Aktaş'tan "Western" temalı parti
17:15 CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanları Tekirdağ'da buluştu: Belediyelerimiz hizmetlerini aksatmadan sürdürüyor
15:33 Tansu Çiller hakkında "seçime kısa bir süre kala parti kuruyor" söylentisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 17:17:29. #1.12#
SON DAKİKA: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Hacı Bektaş Veli etkinliklerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement