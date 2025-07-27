Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ermenek\'te Müzede İncelemelerde Bulundu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Karaman'ın Ermenek ilçesinde yapımı tamamlanan müzede incelemelerde bulunarak, tarihi yerleri ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, ilk olarak Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı tarafından ilçeye yaptırılan Ahmet Keleşoğlu Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde incelemelerde bulunarak, vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sonay Gürgen'den müze hakkında bilgi aldı. Ardından müze bahçesinde bulunan Tol Medrese'yi gezen Yazgı, tarihi yapının restorasyon çalışmalarını inceledi. Yazgı, son olarak ilçede bulunan tarihi Ulu Cami'yi ziyaret etti.

Programa Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Ermenek Kaymakam Vekili Hakan Ezgi, Ermenek Belediye Başkanı Mustafa Bozcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Pekergin, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, kurum müdürleri ve vakıf temsilcileri katıldı. - KARAMAN