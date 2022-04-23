Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, resim yarışması ödül törenine katıldı - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, resim yarışması ödül törenine katıldı

23.04.2022 18:26
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, resim yarışması ödül törenine katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen resim yarışmasının ödül törenine katılarak dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen resim yarışmasının ödül törenine katılarak dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında Türkiye genelinde düzenlediği 9. Resim Yarışması ödül töreni bugün gerçekleşti. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Çocuk Sanat Festivali'nde gerçekleşen törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra eşi Pervin Ersoy ve oğlu Aslancan Ersoy da katıldı. Çocuk Sanat Festivali'nde sergilenen resimleri inceleyen Bakan Ersoy, daha sonra dereceye giren öğrenciler Mira Çakır, Yağmur İrem Altıntaş, Demir Çamlı, Deniz Delice, Elif Özer ve Beliz Kurt'a ödüllerini verdi. Bakan Ersoy ve ailesi sergiyi de gezmesinin ardından, çocuklarla hatıra fotoğrafı da çektirdi. Hatıra fotoğrafının ardından Bakan Ersoy, konferans salonundaki Devlet Senfoni Orkestrası'nın konserine katıldı. - İSTANBUL

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, resim yarışması ödül törenine katıldı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, resim yarışması ödül törenine katıldı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, resim yarışması ödül törenine katıldı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, resim yarışması ödül törenine katıldı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, resim yarışması ödül törenine katıldı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, resim yarışması ödül törenine katıldı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, resim yarışması ödül törenine katıldı

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Mehmet Nuri Ersoy, Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çocuk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, resim yarışması ödül törenine katıldı - Son Dakika


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