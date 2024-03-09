Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya için destek istedi - Son Dakika
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Politika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya için destek istedi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya için destek istedi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da yapılan çalışmalara destek isteyerek, bazıların koltuklarını korumanın derdinde olduğunu belirtti. Ersoy, turizm sezonunun 12 aya yayılması ve ilçelerin hak ettikleri payı alması için çalıştıklarını vurguladı. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ve AK Parti MKYK Üyesi Menderes Türel de ilçeye yapılan yatırımları ve hizmetleri anlattı.

09.03.2024 12:25  Güncelleme: 12:26
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kendileri Antalya için çalışırken bazılarının ise hizmet yerine koltuklarını korumanın derdinde olduklarını belirterek, 31 Mart'taki seçimde Cumhur İttifakı adayları için destek istedi.

Ersoy, Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki otelde sivil toplum kuruluşları, tarım esnafı ve teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

Her ilçeye ziyarette bulunduklarını ve ihtiyaçları yerinde tespit ettiklerini söyleyen Ersoy, vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinlediklerini belirtti.

Antalya'nın en çok turizm gelirine sahip şehir olduğunu dile getiren Ersoy, bu turizm pastasından kentin tüm ilçelerinin hak ettikleri payı alması ve turizm sezonunun 12 aya yayılması için çalıştıklarını vurguladı.

Bir yandan Antalya'nın ihtiyaçlarını tespit ettiklerini bir yandan da eksikliklerin giderilmesi için çalıştıklarını anlatan Ersoy, şunları söyledi:

"Biz, Antalya'ya, Antalyalılara neler yapabiliriz diye çabalarken, bazıları da ne Antalya'ya ne Korkuteli'ne hizmet getirmek gibi derdi olmadan nasıl koltuğumu korurum endişesi yaşıyor. Bu açıdan 31 Mart büyük önem arz ediyor. Sizlerden ricam Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçelerimizde görevi ehil ellere vermeniz. Antalya'nın artık kaybedecek vakti yok, 5 yılda sorunlar birikti ama çözülemeyecek hiçbir sorun yok. Önemli olan ehil ellere teslim edelim. El ele, omuz omuza vererek adım adım tüm sorunları çözeriz."

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Bakanlık olarak ilçeye önemli yatırımlar yaptıklarını söyledi.

AK Parti MKYK Üyesi Menderes Türel de büyükşehir belediye başkanlığı döneminde Korkuteli ilçesine altyapı başta olmak üzere her alanda hizmet ettiklerini dile getirdi.

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü ve Korkuteli Belediye Başkan adayı Sadık Önal için destek istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya için destek istedi - Son Dakika

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