Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya için destek istedi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kendileri Antalya için çalışırken bazılarının ise hizmet yerine koltuklarını korumanın derdinde olduklarını belirterek, 31 Mart'taki seçimde Cumhur İttifakı adayları için destek istedi.
Ersoy, Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki otelde sivil toplum kuruluşları, tarım esnafı ve teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.
Her ilçeye ziyarette bulunduklarını ve ihtiyaçları yerinde tespit ettiklerini söyleyen Ersoy, vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinlediklerini belirtti.
Antalya'nın en çok turizm gelirine sahip şehir olduğunu dile getiren Ersoy, bu turizm pastasından kentin tüm ilçelerinin hak ettikleri payı alması ve turizm sezonunun 12 aya yayılması için çalıştıklarını vurguladı.
Bir yandan Antalya'nın ihtiyaçlarını tespit ettiklerini bir yandan da eksikliklerin giderilmesi için çalıştıklarını anlatan Ersoy, şunları söyledi:
"Biz, Antalya'ya, Antalyalılara neler yapabiliriz diye çabalarken, bazıları da ne Antalya'ya ne Korkuteli'ne hizmet getirmek gibi derdi olmadan nasıl koltuğumu korurum endişesi yaşıyor. Bu açıdan 31 Mart büyük önem arz ediyor. Sizlerden ricam Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçelerimizde görevi ehil ellere vermeniz. Antalya'nın artık kaybedecek vakti yok, 5 yılda sorunlar birikti ama çözülemeyecek hiçbir sorun yok. Önemli olan ehil ellere teslim edelim. El ele, omuz omuza vererek adım adım tüm sorunları çözeriz."
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Bakanlık olarak ilçeye önemli yatırımlar yaptıklarını söyledi.
AK Parti MKYK Üyesi Menderes Türel de büyükşehir belediye başkanlığı döneminde Korkuteli ilçesine altyapı başta olmak üzere her alanda hizmet ettiklerini dile getirdi.
AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü ve Korkuteli Belediye Başkan adayı Sadık Önal için destek istedi.
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Milliyetçi Hareket Partisi Yıldırım İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Yıldırım'ın Gücü Kadınlarımız' programı, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve diğer birçok ismin katılımıyla gerçekleşti. Programda, MHP'li kadınların güçlü ve millete bağlı olduğu vurgulandı.
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Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Bozkurtlu kadınlar ile birlikte coşkuyla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı. Programda sanatçı Gamze Abay sahne aldı ve kadınlar doyasıya eğlendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas'ın liderleriyle Türkiye'nin açık, net ve destekleyici bir tutum sergilediğini belirtti. Türkiye'nin Hamas'ın yanında olduğunu vurgulayan Erdoğan, ilişkilerin güçlü olduğunu ifade etti.
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi dolayısıyla güvenliği toplantısı düzenlendi. Toplantıda adaylara seçim sürecinde uyulması gereken kurallar ve mevzuatlar hakkında bilgi verildi. Kaymakam Uludağ, adaylara başarı dileyerek seçim sonuçlarının Karakeçili'ye ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.
Denizli'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın '31 Mart seçimleri benim için bir final' konuşması üzerine açıklama yaptı. Başkan Güngör, 'Bu son değil yeni bir başlangıç olacaktır. Türkiye Yüzyılı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yerel seçimlerle de başarılara imza atarak yoluna devam edecektir' dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlarla bir araya geldi. Buluşmaya birçok alanda öncülük etmiş ve şehrin geleceği için önemli katkılar sağlayan kadınlar da katıldı.
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