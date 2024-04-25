Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dünya Fikri Mülkiyet Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Politika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dünya Fikri Mülkiyet Günü'nü kutladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dünya Fikri Mülkiyet Günü'nü; temsil ettiği değerleri korumak, yaygınlaştırmak ve geliştirmek noktasında kutladığını belirtti. Bakan Ersoy, fikri mülkiyetin sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle ilişkisine dikkat çekerek, Türkiye'nin bu konuda öncü ve özgün bir konuma gelme kararlılığını vurguladı.

25.04.2024 17:44
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Dünya Fikri Mülkiyet Günü'nü; temsil ettiği değerleri korumak, yaygınlaştırmak ve geliştirmek noktasında kutluyorum" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Ersoy, "Dünya Fikri Mülkiyet Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajda telif hakkını da kapsayan ve fikri mülkiye haklarına ilişkin farkındalığı arttırmak için 2000 yılından itibaren her yıl 26 Nisan'ın 'Dünya Fikri Mülkiye Günü' olarak kutlandığı ifade edildi. Bakan Ersoy, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü tarafından ilan edilen 2024 yılının temasına ilişkin, şunları kaydetti:

"Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü tarafından 2024 yılının teması, 'Fikri Mülkiyet ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: Ortak Geleceğimizi Yenilikçilik İnşa Etmek' olarak belirlendi. Bu pencereden baktığımızda; yenilikçiliğin teşvik edilmesinde ve sürdürülmesinde fikri mülkiyetin oynadığı etkin rolün, 2024-2028 yıllarını kapsayan 12. Kalkınma Planı başta olmak üzere ülkemizin önemli politika belgelerinde karşılık bulduğunu memnuniyetle ifade etmek isterim."

Kültür ve Turizm Bakanlığının telif haklarında sürdürülebilir kalkınmaya ve Türkiye'nin kültür-sanat hayatına katkısını artırmak amacıyla çalışmalar yürüttüğünü belirten Bakan Ersoy, "Geldiğimiz noktada 'Dünya Fikri Mülkiyet Günü'nü; temsil ettiği değerleri korumak, yaygınlaştırmak ve geliştirmek noktasında attığımız adımların, elde ettiğimiz kazanımların memnuniyetiyle ve daha fazlasını yapma, bu hususta öncü ve özgün konuma gelme kararlılığımızı vurgulayarak kutluyorum" ifadesi kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dünya Fikri Mülkiyet Günü'nü kutladı - Son Dakika

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