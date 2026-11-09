Kuluncak Belediye Başkanı Cengiz, Atatürk’ü anma mesajında birlik çağrısı yaptı - Son Dakika
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Kuluncak Belediye Başkanı Cengiz, Atatürk’ü anma mesajında birlik çağrısı yaptı

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Kuluncak Belediye Başkanı Cengiz, Atatürk’ü anma mesajında birlik çağrısı yaptı
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Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Cengiz, mesajında Atatürk’ü saygı, rahmet ve minnetle anarken Cumhuriyeti koruyarak gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmanın önemine değindi.

Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Cengiz, mesajında Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle andı. Atatürk'ün hatırasını yaşatmanın ve Cumhuriyetin temel değerlerine sahip çıkmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirten Cengiz, Cumhuriyeti koruyarak gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmanın önemine değindi. Cengiz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün bizlere düşen en önemli görev; Atatürk'ün en büyük eserim dediği Cumhuriyetimizi korumak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak, milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, fikirleri, eserleri ve milletimizin gönlündeki müstesna yeriyle daima hatırlanacak, bizlere yol göstermeye devam edecektir."

Cengiz, mesajının sonunda Atatürk'ün silah arkadaşlarını ve Milli Mücadele kahramanlarını da rahmet, minnet ve saygıyla andı.

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal AtatürkErhan CengizPolitikaTürkiyeGüncelSon Dakika

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