Kuran-ı Kerim'i yakan Nikita Zhuravel'e 3.5 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Politika

Kuran-ı Kerim'i yakan Nikita Zhuravel'e 3.5 yıl hapis cezası

Kuran-ı Kerim\'i yakan Nikita Zhuravel\'e 3.5 yıl hapis cezası

Rusya'ya bağlı Çeçenistan'ın başkenti Grozni'de geçtiğimiz yıl Kuran-ı Kerim'i yakan Nikita Zhuravel, çıkarıldığı mahkemede 3.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Zhuravel'in suç duyurusunda bulunan 13 imam, manevi değerlere zarar verdiği gerekçesiyle hapis cezası istemişti. Zhuravel, Ukrayna istihbaratının kendisine para teklif ettiğini ve bu nedenle eylemi gerçekleştirdiğini söylemişti.

27.02.2024 14:22
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Geçtiğimiz yıl Kuran-ı Kerim yakan Nikita Zhuravel Çeçenistan'da çıkarıldığı mahkemede 3.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Rusya'ya bağlı Çeçenistan'ın başkenti Grozni'ye 800 kilometre uzaklıkta bulunan Volgograd kentindeki bir caminin önünde geçtiğimiz yıl Kuran-ı Kerim yakan 20 yaşındaki Nikita Zhuravel Grozni'de hakim karşısında çıktı. 2023 yılının Mayıs ayında gözaltına alınmasının ardından Çeçenistan'daki hapishaneye gönderilen Zhuravel hakkında karar çıktı. Nikita Zhuravel hakkında suç duyurusunda bulunan ve duruşmada yer alan 13 imam, "manevi değerlere derin zarar" verdiği gerekçesiyle yargılanan Zhuravel'e hapis cezası verilmesini istedi. Grozni Visaitovsky Bölge Mahkemesi'nde görülen duruşmada Nikita Zhuravel 3.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Volgograd kentindeki bir cami Kuran'ı Kerim yakan Nikita Zhuravel, Rus istihbaratı tarafından gözaltına alınmıştı. Nikita Zhuravel tüm sorgularında ve cezaevinde defalarca kez pişmanlığını dile getirmiş ve özür dilemişti. Zhuravel ilk sorgusunda Ukrayna istihbaratının kendisine para teklif ettiğini ve bu nedenle eylemi gerçekleştirdiğini söylemişti. Zhuravel Çeçenistan'ın talebi üzerine Grozni'ye nakledilmiş ve duruşmalar Grozni'de görülmüştü. Geçtiğimiz Eylül ayında da Çeçen lider Ramazan Kadirov'un oğlunun Zhuravel'i dövdüğü görüntüler yayınlanmış, Ramazan Kadirov ise oğluyla gurur duyduğunu söylemişti. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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