Politika

Kürşad Zorlu: "Şimdi ülkemiz ve aziz milletimiz için çözüm üretme ve icraat zamanıdır"

ANKARA - İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Kürşad Zorlu, "Şimdi ülkemiz ve aziz milletimiz için çözüm üretme ve icraat zamanıdır. Dün olduğu gibi bundan böyle de Türk milletinin menfaatleri ve geleceği için çalışmaya devam edeceğim" dedi.

İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, AK Parti'nin Ankara İl Kongresinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rozetini takmasıyla 21 Ocak'ta AK Parti'ye katılmıştı. Zorlu, AK Parti'ye katılmasının ardından partinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde düzenlenen ilk grup toplantısına katıldı. Burada konuşan Zorlu, kendisi için önemli bir gün olduğunu ifade ederek, "Yeni bir sürece girdik. Türk milletinin, Anadolu'nun bir evladı olarak bugüne kadar polemik kültürünün, polemik siyasetinin hep dışında kalmaya çalıştım. Bundan sonra da öyle olacak. Bu süreçte bana destek veren, yanımda olan ve bana oy veren vicdanlı vatandaşlarımızın birtakım eleştirilerini de saygıyla karşılıyorum. Hepsinin başımın üstünde yeri var ama yalan ve siyaset kültürünün de bir parçası olmayacağımın altını çizmek istiyorum. Şimdi ülkemiz ve aziz milletimiz için çözüm üretme ve icraat zamanıdır. Dün olduğu gibi bundan böyle de Türk milletinin menfaatleri ve geleceği için çalışmaya devam edeceğim" değerlendirmesinde bulundu.