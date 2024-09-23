Kursk'ta Ukrayna Saldırılarında 56 Sivil Öldü

Politika

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından Ukrayna'nın Kursk bölgesinde düzenlediği saldırıların bilançosunun bildirildiği yeni açıklamada, "Ukrayna saldırılarında 7 haftalık sürede en az 56 sivil hayatını kaybetti, 266 sivil yaralandı" denildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'nın sınır bölgesi Kursk'ta düzenlediği saldırıların bilançosuna ait yeni bir açıklama daha yaptı. Açıklamada, "Ukrayna'nın Kursk bölgesindeki saldırılarında 7 haftalık sürede en az 56 sivil hayatını kaybetti, 266 sivil yaralandı" denildi. Açıklamada, 131 bin sivilin bölgedeki evlerini terk etmek zorunda kaldığı yinelenirken, 70 ila 120 sayıları arasında sivilin ise Ukrayna tarafından Kursk'a bağlı Sudzha kasabasında esir olarak tutulduğu iddia edildi.

Ukrayna'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ukrayna 6 Ağustos'ta Kursk'a girmişti

Ukrayna 6 Ağustos'ta İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Rusya'ya yönelik en büyük dış saldırıyı başlatarak, insansız hava araçları ve Batı yapımı silahlar da dahil olmak üzere ağır silahlarla desteklenen sınırı geçip batıdaki Kursk bölgesine girmişti. Kiev, Kursk'ta yaklaşık 100 yerleşim yerini ve bin 300 kilometrekareden fazla alanı ele geçirdiğini iddia etmişti. - MOSKOVA