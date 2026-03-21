Kurşunlu Mahallesi'nden Üstü Kapalı Alan Talebi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurşunlu Mahallesi'nden Üstü Kapalı Alan Talebi

Kurşunlu Mahallesi'nden Üstü Kapalı Alan Talebi
21.03.2026 17:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mahalle sakinleri, düğün ve hayır yemekleri için üstü kapalı alan istiyor.

Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, düğün, nişan ve hayır yemeklerinin mahalle meydanında açık alanda yapılması nedeniyle yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek üstü kapalı bir alan yapılmasını talep etti.

Mahalle halkı, özellikle yazın sıcak hava ve kışın yağışlı günlerde zorlandıklarını belirterek, yemek dağıtımlarının yapıldığı alanın üstünün kapatılmasını ya da bölgede bulunan eski bir binanın tadilat edilerek bu tür organizasyonlarda kullanılmasını istedi.

Mahalle sakinleri, yıllardır süregelen düğün, nişan ve hayır yemeklerinin mahalle meydanında gerçekleştirildiğini ancak alanın açık olması nedeniyle hava şartlarına karşı yetersiz kaldığını ifade etti. Vatandaşlar, yapılacak üstü kapalı bir alanın hem daha sağlıklı hem de daha düzenli bir ortam sağlayacağını dile getirdi.

Mahallede bulunan eski bir binanın da tadilat edilerek bu tür organizasyonlar için kullanılabileceğini belirten vatandaşlar, bu sayede önemli bir ihtiyacın karşılanabileceğini söyledi.

Kurşunlu Mahallesi Muhtarı Metin Yıldız da konuyla ilgili yetkililere çağrıda bulunarak mahalle halkının talebini dile getirdi. Muhtar Yıldız, "Mahallemizde düğün, nişan ve hayır yemekleri ortak alanımızda yapılıyor. Ancak açık alanda olması nedeniyle vatandaşlarımız zor durumda kalıyor. Yetkililerden destek bekliyoruz. Yemek dağıtılan alanın üstünün kapatılmasını istiyoruz. Ayrıca mahallemizde bulunan eski bir bina var, burası tadilat edilerek bu tür organizasyonlarda kullanılabilir. Yapılacak düzenleme hem sosyal etkinlikleri kolaylaştıracak hem de mahallemizdeki birlik ve beraberliği daha da güçlendirecektir." dedi.

Mahalle sakinleri, yetkililerin konuya duyarlılık göstermesini beklediklerini ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 17:58:18. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.