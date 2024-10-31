Kürt Meselesi İçin Sorumluluk Alacaklarını Açıkladı - Son Dakika
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Politika

Kürt Meselesi İçin Sorumluluk Alacaklarını Açıkladı

HÜDA PAR Milletvekili Demir, Kürt meselesinin hak ve adaletle çözümüne hazır olduklarını belirtti.

31.10.2024 17:16
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HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, hiçbir siyasi partinin tek başına Kürtlerin temsilcisi olmadığını belirterek, "Parti olarak Kürt meselesinin hak ve adalet çerçevesinde çözümü için sorumluluk almaya hazırız." dedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Ülkenin geleceğini düşünen ve iyiliğini isteyen herkes Kürt meselesinin çözülmesi gerektiği konusunda hemfikir." diye konuştu. Bu mesele çözülmediği sürece ülkenin gelişiminin sekteye uğrayacağını, Türkiye'nin bölgesel ve küresel çapta bulunması gereken konuma erişemeyeceğini belirten Demir, "Meseleye adalet temelinde ve hukuk ekseninde köklü bir çözüm geliştirilmesi için adımlar atılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Hiçbir siyasi partinin tek başına Kürtlerin temsilcisi olmadığını vurgulayan Demir, meseleyi sadece bir siyasi partiyi muhatap alarak çözmeye çalışmanın, daha önceki yanlışların tekrar edilmesi anlamına geleceğini söyledi.

"HÜDA PAR olarak Kürt meselesinin hak ve adalet çerçevesinde çözümü için sorumluluk almaya ve elimizden geleni yapmaya hazırız." diyen Demir, şöyle konuştu:

"Yeni bir anayasa yapılması ya da barış ve kardeşliğin tesis edilmesi gibi çok önemli altyapılar belki yüz yılda bir oluşmaz ve böyle bir ortam meydana gelmez. Bugün eğer Meclis aritmetiği, toplumsal durum ve kamuoyu nezdinde böyle bir zeminin oluştuğuna inanılıyorsa bunun heba edilmemesi lazım. Yapılacaklar, pansuman tedbirle sınırlı kalmamalı, meseleyi kökten çözecek, adaleti ve İslam kardeşliğini tam olarak tesis edecek ciddi adımların atılması lazım."

Kaynak: AA

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