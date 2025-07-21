Kurtulmuş Bahçeli\'yi Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret etti. Bahçeli, Kurtulmuş'u kapıda karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 35 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Bahçeli, Kurtulmuş'u kapıya çıkarak uğurladı.
TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret etti. Ziyarette, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyon çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.
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