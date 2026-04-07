Kurtulmuş, Beşiktaş'taki Terör Saldırısını Lanetledi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin, "Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedefimize yönelik her türlü kirli plan devletimizin kararlılığı ve aziz milletimizin ferasetiyle birlik ve dirlik içerisinde bertaraf edilecektir." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"İstanbul Beşiktaş'ta görevi başındaki emniyet mensuplarımıza yapılan hain saldırıyı lanetliyorum. Olaya anında ve etkili müdahale eden kahraman polislerimizi tebrik ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz bölge hedefimize yönelik her türlü kirli plan devletimizin kararlılığı ve aziz milletimizin ferasetiyle birlik ve dirlik içerisinde bertaraf edilecektir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."