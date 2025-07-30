Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 6. Dünya Parlamento Başkanları Konferansı kapsamında aile fotoğrafı çekimine katıldı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 6. Dünya Parlamento Başkanları Konferansı kapsamında bulunduğu İsviçre'nin Cenevre kentinde programına devam ediyor. Kurtulmuş, konferansa katılan parlamento başkanlarıyla birlikte aile fotoğrafı çektirdi. - CENEVRE
Son Dakika › Politika › Kurtulmuş Cenevre'de Aile Fotoğrafı Çekti - Son Dakika
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