Kurtulmuş, Çocuk Hakları Komisyonu\'nu kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Çocuk Hakları Alt Komisyonu üyelerini kabul etti.

TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ile beraberindeki Komisyon üyesi milletvekillerini kabul ettiği bildirildi.

Kurtulmuş'un makamındaki kabul basına kapalı gerçekleşti.