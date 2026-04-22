Kurtulmuş: Çocuklar Umudun Temsilcisi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurtulmuş: Çocuklar Umudun Temsilcisi

22.04.2026 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Kurtulmuş, savaşların çocuklar üzerindeki etkilerine dikkat çekerek umut aşılamaya çağırdı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Savaşların ve çatışmaların ortaya çıkardığı ağır tablo hepimizin yüreğini burkuyor, içimiz kan ağlıyor." dedi.

Kurtulmuş, TRT 48. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında 26 ülkeden gelen dünya çocuklarını, TBMM Tören Salonu'nda kabul etti.

Törende konuşan Kurtulmuş, TBMM çatısı altında düzenlenen etkinliklere çok sayıda çocuğun katılarak Meclis'e renk kattığını belirtti.

"Sizlerin varlığı, bizleri umutlandırıyor." diyen Kurtulmuş, dünyanın zor bir dönemden geçtiğine işaret etti.

Kurtulmuş, geleceğe dair ümitlerin yeniden yeşertilmesi için çok çalışmaya ihtiyaç olduğunu dile getirerek, dünyada çocukların olumsuz ortamlardan etkilendiği dönemin içinden geçildiğini söyledi.

Dünyanın bazı bölgelerinde çocukların yaşadığı sorunları anlatan Kurtulmuş, savaşlar dolayısıyla çok sayıda çocuğun evini terk etmek zorunda kaldığını aktardı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Savaşların ve çatışmaların ortaya çıkardığı ağır tablo hepimizin yüreğini burkuyor, içimiz kan ağlıyor. Sadece Filistin'de son 3 yıl içerisinde 21 bini aşkın çocuğun öldüğünü biliyoruz. İnsanlık tarihi boyunca çocuklar açısından en zor dönemden geçiliyor." diye konuştu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yaşanan dönemin şartları altında gelecek nesiller için önemli olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, 23 Nisan'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş adımlarının atıldığı tarih olduğunu anımsattı.

Cumhuriyet'in kuruluşunda ortaya konulan çalışmaları hatırlatan Kurtulmuş, TBMM'nin 23 Nisan 1920'de kurulmasıyla yeni devletin temellerinin atıldığını ifade etti.

Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyada çocuklara ithaf edilen tek bayram olduğunun altını çizdi.

"Türkiye olarak üzerinde durduğumuz şey, çocuklara umut vermektir"

Türkiye'ye gelen çocuklardan 23 Nisan'ın neşe ve umudunu kendi ülkelerine taşımalarını isteyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bizim çocuklar için ortaya koymamız gereken temel şey, çocukların geleceğe dair ümitlerinin yeşertilmesi, umutlarının büyütülmesidir. Her türlü olumsuzluğa rağmen Türkiye olarak üzerinde durduğumuz şey, dünyayı omuzlarında taşıyacak olan çocuklara umut vermektir, onlara ümit aşılamaktır, onların daha mutlu olabilmeleri için imkan hazırlamaktır. Savaşlardan bunalmış bir dünyada barışı geliştirecek sözü söylemek, çocuklarımıza vereceğimiz en büyük armağanlardan birisidir. Yeryüzünde bu kadar çok haksızlığın, adaletsizliğin olduğu bir ortamda, gençlerimiz, evlatlarımız için adaleti güçlendirmek, adaleti tesis etmek için var gücümüzle çalışmalara devam edeceğiz."

Dünyayı daha iyi noktaya getirerek gençlere devretmenin, en büyük sorumlulukları arasında yer aldığına dikkati çeken Kurtulmuş, çocukları Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kurtulmuş, törende, çeşitli ülkelerden gelen çocuklara hediyeler verdi. Ayrıca çocuklar da Kurtulmuş'a ülkelerinden getirdikleri geleneksel hediyeleri takdim etti.

Törenin ardından Kurtulmuş, yöresel kıyafetleriyle Meclis'e gelen çocuklarla Şeref Kapısı merdivenlerinde fotoğraf çektirdi.

Programa, TBMM Genel Sekreteri Hüseyin Kürşat Kırbıyık ile TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da katıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası, Politika, Etkinlik, Kültür, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 12:53:20. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.