Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti heyetini kabul etti.

Meclis'te gerçekleşen kabule, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile İçişleri Bakanlığınca Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan DEM Parti'li Ahmet Türk katıldı.

Yaklaşık 50 dakika süren kabulün ardından Önder, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, İmralı'da PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşmeye ilişkin Kurtulmuş'a bilgi verdiklerini, konuya dair önerilerini dinlediklerini söyledi.

Genel bir değerlendirme yaptıklarını, görüşmelerin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile devam edeceğini belirten Önder, Meclis'te temsil edilen tüm partileri ziyaret edeceklerini, zamanlamanın randevularla şekilleneceğini ifade etti.

Önder, ziyaretlerin tamamlanmasının ardından kapsamlı bir açıklama yapacaklarını sözlerine ekledi.