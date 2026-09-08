Kurtulmuş: Irak'ta silahlı grupların silahlarını merkezi hükümete devri önümüzdeki ay başlıyor
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Irak'taki silahlı ve milis grupların silahlarını Irak Merkezi Hükümetine devretmesiyle ilgili hazırlıkların önümüzdeki aydan itibaren önemli olduğunu belirtti. Bu sürecin bölgesel istikrar açısından kritik bir adım olduğunu vurguladı.
TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Önümüzdeki aydan itibaren Irak'taki silahlı, milis grupların silahlarını Irak Merkezi Hükümetine devretmesiyle ilgili hazırlık da çok önemli"
Kaynak: AA
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