Kurtulmuş, İzleme Komisyonu yapısının partilerle müzakere sonucu netleşeceğini söyledi

Kurtulmuş, İzleme Komisyonu yapısının partilerle müzakere sonucu netleşeceğini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İzleme Komisyonu'nun yapısının ne olacağının partilerle yapacakları müzakere sonucunda ortaya çıkacağını belirtti. Kurtulmuş, komisyonun yapısının partilerle yapılacak müzakereyle netleşeceğini ifade etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "İzleme Komisyonu'nun yapısının ne olacağı partilerle yapacağımız müzakere sonucunda ortaya çıkacaktır."
Kaynak: İHA
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