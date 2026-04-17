Kurtulmuş, Kamboçya Heyetini Kabul Etti

17.04.2026 16:35
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kamboçya Senatosu Başkan Yardımcısı Borith'i İstanbul'da ağırladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu kapsamında Kamboçya Senatosu Birinci Başkan Yardımcısı Ouch Borith'i İstanbul'da kabul etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen kabulde, Borith ve heyetini İstanbul'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki karşılıklı ziyaretlerin ikili ilişkilere ve işbirliklerine önemli katkı sağladığını belirtti.

Parlamentolar düzeyinde geliştirilen ilişkilerin artırılması, dostluk gruplarının görüşmelerinin sıklaştırılması gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, ayrıca ortak üye olunan çok taraflı kuruluşlarda eş güdüm içerisinde hareket edilmesinde fayda gördüklerini söyledi.

Kurtulmuş, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) başta olmak üzere Türkiye'nin kültürel diplomasi kurumlarının Kamboçya'daki faaliyetlerinin son derece değerli olduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkilere büyük katkı sağladığını ifade etti.

Kaynak: AA

Ağaç altında ölü halde bulundu Ağaç altında ölü halde bulundu
Bu haftaki cuma hutbesinin konusu “birlik ve beraberlik“ olacak Bu haftaki cuma hutbesinin konusu "birlik ve beraberlik" olacak
Bursa’da okullardaki saldırılara ilişkin paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı Bursa'da okullardaki saldırılara ilişkin paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı
Bakan Gürlek: Bayğaralar suç örgütüne yönelik operasyonda 221 kişi tutuklandı Bakan Gürlek: Bayğaralar suç örgütüne yönelik operasyonda 221 kişi tutuklandı
Trump: İran nükleer silaha sahip olmamayı kabul etti Trump: İran nükleer silaha sahip olmamayı kabul etti
Kerkük Valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi Kerkük Valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi

17:53
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında acı detaylar: Saldırgan Erasmus’la Polonya’ya gitmiş
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında acı detaylar: Saldırgan Erasmus’la Polonya’ya gitmiş
17:18
Trump’tan İsrail’e: Lübnan’ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter
Trump'tan İsrail'e: Lübnan'ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter
16:56
ABD’yi karıştıran kareler: “Süper güç“ kendi askerlerini bile doyuramıyor
ABD'yi karıştıran kareler: "Süper güç" kendi askerlerini bile doyuramıyor
16:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Tehlikeli bir eşikteyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Tehlikeli bir eşikteyiz
16:05
Hürmüz’ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik İşte petrol ve altında son durum
Hürmüz'ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik! İşte petrol ve altında son durum
15:49
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı
