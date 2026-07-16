Kurtulmuş, Katar Büyükelçisi ile Görüştü - Son Dakika
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Kurtulmuş, Katar Büyükelçisi ile Görüştü

Kurtulmuş, Katar Büyükelçisi ile Görüştü
16.07.2026 17:07
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Katar'ın Ankara Büyükelçisi'ni Meclis'te kabul ederek eski Katar Emiri Al Sani için başsağlığı diledi. Görüşmede Türkiye-Katar ilişkileri, parlamentolar arası işbirliği ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Faisal Abdulla Al-Henzab'ı Meclis'te kabul etti.

Kurtulmuş, kabulde, vefat eden eski Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani için Allah'tan rahmet diledi, Al-Henzab'a başsağlığı dileklerini iletti.

Al Sani'nin, Katar'ın dünyada bilinen bir ülke haline gelmesinde çok büyük emeği olduğunu aynı zamanda Türkiye-Katar ilişkilerinin her alanda olumlu seviyeye ulaşmasına öncülük ettiğini ifade eden Kurtulmuş, merhum Al Sani'nin Filistin davasına ve Filistin halkına verdiği desteğin de unutulmayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziyelerini iletmek ve kardeşlik görevini yerine getirmek üzere Katar'a gittiğini aktaran Kurtulmuş, Erdoğan'ın ziyaretinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani başta olmak üzere merhum Baba Emir'in ailesine, dost ve kardeş Katar halkına başsağlığı dileğinde bulunduğunu anımsattı.

Kabulde, Türkiye-Katar ilişkileri, parlamentolar arası işbirliği ve Basra Körfezi'ndeki gelişmelerin yanı sıra İsrail'in bölge ülkelerine yönelik tutumu da ele alındı.

ABD/İsrail-İran savaşında Körfez'deki gelişmeleri de yakından takip ettiklerini belirten Kurtulmuş, bölgede kalıcı barışı istemeyen İsrail'in her türlü çabayı ortaya koyduğuna dikkati çekerek, İsrail'in bölge ülkelerine yönelik düşmanlığı karşısında İslam ülkeleri ve bölge ülkelerinin uyanık olması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Numan Kurtulmuş, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Türkiye, Ankara, Katar, Son Dakika

Son Dakika Politika Kurtulmuş, Katar Büyükelçisi ile Görüştü - Son Dakika

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