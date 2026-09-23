Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Kültür ve Turizm Bakanı Süleymani\'yi basına kapalı kabul etti

Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Kültür ve Turizm Bakanı Süleymani'yi basına kapalı kabul ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Kültür ve Turizm Bakanı Sedat Süleymani'yi kabul etti. TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş'un makamındaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Kültür ve Turizm Bakanı Sedat Süleymani'yi kabul etti.
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş'un makamındaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: AA
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