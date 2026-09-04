Sivas Kongresi'nin 107. Yıl Dönümü Mesajı - Son Dakika
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Sivas Kongresi'nin 107. Yıl Dönümü Mesajı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümünde mesaj yayımladı. Kurtulmuş, kongrenin Milli Mücadele'deki önemine vurgu yaparak, emperyalist emellere izin vermeyeceklerini belirtti ve Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanları saygıyla andı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şunları ifade etti:

"Milli Mücadele'mizin siyasi istikametinin tayin edilmesinde önemli bir dönüm noktası olan Sivas Kongresi ile milletimiz, 107 yıl önce yurdumuzun bölünmez bütünlüğünü ve kayıtsız şartsız bağımsızlık hedefimizi tüm dünyaya ilan etmiştir. Sivas'ta alınan bu karar, milletimizin istikbalini ancak kendi elleriyle inşa edeceğinin ilanıdır aynı zamanda.

Bugün de aynı bilinç ve iradeyle birliğimize ve kardeşliğimize sahip çıkacak, coğrafyamızda emperyalist emellerin kök salmasına izin vermeyeceğiz. Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'nin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla ve şükranla yad ediyorum. Cenab-ı Allah milletimizin birliğini daim, aziz vatanımızı kıyamete kadar payidar eylesin."

Kaynak: AA

Numan Kurtulmuş, Politika, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Politika Sivas Kongresi'nin 107. Yıl Dönümü Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas Kongresi'nin 107. Yıl Dönümü Mesajı - Son Dakika
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