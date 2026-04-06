Kurtulmuş'tan AA'ya 106. Yıl Tebriği

06.04.2026 10:51
TBMM Başkanı Kurtulmuş, AA'nın 106. kuruluş yılını kutlayarak başarılarını takdir etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansının (AA) 106. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Milli Mücadele'nin en çetin günlerinde kurulan AA'nın, o günden bu yana milletin sesi olma sorumluluğunu taşıyan köklü bir hafıza olduğunu belirtti.

AA'nın bugün geldiği noktada, yalnızca bir ajans değil, zor şartlar altında gerçeğin izini süren ve dünyanın dört bir yanında yaşananlara doğrudan tanıklık eden güçlü bir habercilik geleneğinin temsilcisi olduğunu belirten Kurtulmuş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dijital dönüşümü yakalayan, teknolojiyi etkin biçimde kullanan ve geleceği öngören vizyoner yaklaşımıyla sürekli kendini yenileyen Anadolu Ajansı, zengin, çok dilli ve çok boyutlu içerikleriyle küresel ölçekte etkisini her geçen gün artırmaktadır. Hepimizin göğsünü kabartan bu başarı, birikimin, emeğin ve meslek ilkelerine bağlılığın güçlü bir yansımasıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Anadolu Ajansının 106'ncı kuruluş yılını içtenlikle kutluyor, gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yapan tüm Anadolu Ajansı ailesine başarılarının devamını diliyorum."

