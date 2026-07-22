Kurtulmuş\'tan AK Parti\'ye Terörsüz Türkiye Ziyareti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında yapılacak yasal düzenlemelerle ilgili AK Parti'yi ziyaret etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında haftaya Meclis'e gelmesi beklenen yasal düzenlemeyle ilgili İYİ Parti'nin ardından AK Parti Grubu'nu ziyaret etti. Kurtulmuş, ziyarette AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.