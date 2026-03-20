Kurtulmuş'tan Bayram Mesajı ve Sorumluluk Vurgusu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bölgemizde dost ve kardeş halklarla birlikte yaşama arzumuz, en sağlam kuvvetimizdir. İran merkezli savaşın bölgeyi ve tüm dünyayı daha geniş bir çatışma alanına çevirmemesi için öncü çabalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından "Bayramımız mübarek olsun" ifadesiyle paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Ramazan Bayramı'na erişmenin sevincini yaşarken, bir yandan da sorumluluklarımızı yeniden hatırlıyoruz. Bir ay boyunca nefsimizi terbiye eden, infak ve paylaşmaya alıştıran bu kutlu iklimden, daha adil, inançlı ve kararlı bir irade çıkarabilmek mecburiyetindeyiz. Bu doğrultuda milli duygularla ilerleyen komisyon süreci ve sonrasını, istikbalimize dair ciddi bir sorumluluk alanı olarak görmekteyiz. Ülkemiz, içeride kardeşliği büyüttüğü, demokrasiyi derinleştirdiği ve siyaseti ortak vatan fikrinin hizmetine daha güçlü şekilde sunduğu bir dönemdedir."

Uluslararası sistemde ise insanlığın vicdanını yaralayan ağır bir tabloyla karşı karşıyayız. Gazze'de gerçekleşen soykırım, uluslararası kurumların ne kadar büyük bir çürüme içinde olduğunu göstermiştir. Böyle bir dönemde hem iç cephemizi tahkim etmek hem de mazlumlardan yana ilkeli tavrımızı korumakla mükellefiz. Bölgemizde dost ve kardeş halklarla birlikte yaşama arzumuz, en sağlam kuvvetimizdir. İran merkezli savaşın bölgeyi ve tüm dünyayı daha geniş bir çatışma alanına çevirmemesi için öncü çabalarımızı sürdüreceğiz."

Meclis Başkanı Kurtulmuş, bu bayramın, ortak geleceği kuvvetlendirmenin ve milli dayanışma şuuru içinde yol almanın vesilesi olması gerektiğine dikkati çekerek, "Ramazan Bayramı'nın milletimize, gönül coğrafyamıza ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyor, aziz milletimizin ve İslam aleminin bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.