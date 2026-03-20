Kurtulmuş'tan Bayram Mesajı ve Sorumluluk Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurtulmuş'tan Bayram Mesajı ve Sorumluluk Vurgusu

20.03.2026 09:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Kurtulmuş, bayramda kardeşlik ve sorumlulukları hatırlattı, uluslararası durumu değerlendirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bölgemizde dost ve kardeş halklarla birlikte yaşama arzumuz, en sağlam kuvvetimizdir. İran merkezli savaşın bölgeyi ve tüm dünyayı daha geniş bir çatışma alanına çevirmemesi için öncü çabalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından "Bayramımız mübarek olsun" ifadesiyle paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Ramazan Bayramı'na erişmenin sevincini yaşarken, bir yandan da sorumluluklarımızı yeniden hatırlıyoruz. Bir ay boyunca nefsimizi terbiye eden, infak ve paylaşmaya alıştıran bu kutlu iklimden, daha adil, inançlı ve kararlı bir irade çıkarabilmek mecburiyetindeyiz. Bu doğrultuda milli duygularla ilerleyen komisyon süreci ve sonrasını, istikbalimize dair ciddi bir sorumluluk alanı olarak görmekteyiz. Ülkemiz, içeride kardeşliği büyüttüğü, demokrasiyi derinleştirdiği ve siyaseti ortak vatan fikrinin hizmetine daha güçlü şekilde sunduğu bir dönemdedir."

Uluslararası sistemde ise insanlığın vicdanını yaralayan ağır bir tabloyla karşı karşıyayız. Gazze'de gerçekleşen soykırım, uluslararası kurumların ne kadar büyük bir çürüme içinde olduğunu göstermiştir. Böyle bir dönemde hem iç cephemizi tahkim etmek hem de mazlumlardan yana ilkeli tavrımızı korumakla mükellefiz. Bölgemizde dost ve kardeş halklarla birlikte yaşama arzumuz, en sağlam kuvvetimizdir. İran merkezli savaşın bölgeyi ve tüm dünyayı daha geniş bir çatışma alanına çevirmemesi için öncü çabalarımızı sürdüreceğiz."

Meclis Başkanı Kurtulmuş, bu bayramın, ortak geleceği kuvvetlendirmenin ve milli dayanışma şuuru içinde yol almanın vesilesi olması gerektiğine dikkati çekerek, "Ramazan Bayramı'nın milletimize, gönül coğrafyamıza ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyor, aziz milletimizin ve İslam aleminin bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kurtulmuş'tan Bayram Mesajı ve Sorumluluk Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ramazanın son günü Kabe’de yağmur altında dua Ramazanın son günü Kabe'de yağmur altında dua
1 yaşındaki bebek öldü, altından dram çıktı 1 yaşındaki bebek öldü, altından dram çıktı
Toprak işleme makinesine sıkışan 11 yaşındaki Mehmet öldü, babası başında sinir krizi geçirdi Toprak işleme makinesine sıkışan 11 yaşındaki Mehmet öldü, babası başında sinir krizi geçirdi
İran’dan Hürmüz Boğazı için yeni hamle İran'dan Hürmüz Boğazı için yeni hamle
Steven Gerrard’dan Galatasaray hakkında skandal sözler Steven Gerrard'dan Galatasaray hakkında skandal sözler
Otomotiv devi Türkiye’de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu Otomotiv devi Türkiye'de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu

10:15
Maddeler bomba Ronaldo’nun sevgilisiyle yaptığı evlilik sözleşmesine bakın
Maddeler bomba! Ronaldo'nun sevgilisiyle yaptığı evlilik sözleşmesine bakın
10:14
Bir günde 362 dolar kaybetti: Altındaki düşüş durdurulamıyor
Bir günde 362 dolar kaybetti: Altındaki düşüş durdurulamıyor
09:33
Ali Babacan’dan dikkat çeken çıkış: 6 yıl sonra AK Parti ile bayramlaşma olacak
Ali Babacan'dan dikkat çeken çıkış: 6 yıl sonra AK Parti ile bayramlaşma olacak
08:49
Antalya’da yangın faciası: 5’i çocuk 6 ölü
Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk 6 ölü
08:49
Bayram namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedefinde o ülke vardı: Bedelini ödeyecek
Bayram namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde o ülke vardı: Bedelini ödeyecek
08:46
Tarihin en büyük zammı pompaya yansıdı İşte yeni motorin fiyatları
Tarihin en büyük zammı pompaya yansıdı! İşte yeni motorin fiyatları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 10:34:41. #7.13#
SON DAKİKA: Kurtulmuş'tan Bayram Mesajı ve Sorumluluk Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.