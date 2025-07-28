Kurtulmuş'tan Bursa Yangınına Taziye

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bursa'daki yangına müdahale çalışmaları esnasında su tankerinin kaza yapması sonucu yaşamını yitiren gönüllüler için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Bursa'daki yangına müdahale çalışmaları esnasında su tankerinin kaza yapması sonucu hayatlarını kaybeden gönüllülerimiz Ahmet Demirel, Mehmet Şimşek ve Kazım Bayrak'ın acı haberi yüreğimizi dağladı. Yeşil vatanımız için canla başla mücadele eden fedakar kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.