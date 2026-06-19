TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı tebrik etti.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Politika › Kurtulmuş'tan Fenerbahçe Beko'ya Tebrik - Son Dakika
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