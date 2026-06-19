Kurtulmuş'tan Fenerbahçe Beko'ya Tebrik

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.