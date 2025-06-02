Kurtulmuş'tan HÜDA-PAR Ziyareti - Son Dakika
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Politika

Kurtulmuş'tan HÜDA-PAR Ziyareti

02.06.2025 16:30
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, HÜDA-PAR lideri Yapıcıoğlu ile görüşerek destek talebinde bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Kurtulmuş'a, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta eşlik etti. HÜDA-PAR Genel Başkan Vekili Şehzade Demir ve Genel Başkan Yardımcısı Faruk Dinç de görüşmede yer aldı. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Kurtulmuş ve Yapıcıoğlu, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Yapıcıoğlu açıklamasında TBMM Başkanlığı seçimlerinde Kurtulmuş'un AK Parti ve MHP ile birlikte HÜDA-PAR'ın da adayı olduğunu söyledi. Yapıcıoğlu, "Bizim de adayımız Sayın Meclis Başkanımızdır. Destek talebi için bize geldiler, desteğimiz onadır. Biz ilk turdan itibaren oylarımızla kendisini destekleyeceğiz. Bunun haricinde memleket meselelerini ve yakın tarihte gündemde olan konuları görüştük. Bunlarla ilgili faydalı bir görüşme oldu, fikir alışverişinde bulunduk" şeklinde konuştu.

"Terörsüz Türkiye ile ilgili kurulacak komisyona ilişkin fikirlerini ve değerlendirmelerini alma imkanımız oldu"

Türkiye'nin genel meselelerini ele aldıklarını belirten Kurtulmuş, "Özellikle son süreçte Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden birisi olan, iç kalenin tahkim edilmesi bakımından barışın, huzurun, kardeşliğin temin edilmesi için son derece önemli olan terörsüz Türkiye süreci ile ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Aynı zamanda önümüzdeki dönemde TBMM'nin çalışmaları ve bu çalışmalarda takip edilebilecek usul ve yöntemler ve terörsüz Türkiye ile ilgili kurulacak komisyona ilişkin fikirlerini ve değerlendirmelerini alma imkanımız oldu. Yarın yapılacak olan TBMM Başkanlığı 28'inci Dönem Başkanlığının 2'nci devresi için desteklerini talep ettik. Ben de destekleri dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. İnşallah, TBMM'nin çalışmaları Türkiye demokrasisinin standartlarını yükselten, barışa, huzura, kardeşliğe katkı sunan bir düzen içerisinde olur" dedi.

Kurtulmuş ayrıca Meclis'te grubu bulunmayan siyasi parti liderleriyle telefon aracılığıyla görüştüklerini ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Zekeriya Yapıcıoğlu, Numan Kurtulmuş, Politika, 3-sayfa, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika Kurtulmuş'tan HÜDA-PAR Ziyareti - Son Dakika

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