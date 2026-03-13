Kurtulmuş'tan İlber Ortaylı'ya Taziye

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için taziye dileklerini iletti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin yetiştirdiği büyük tarihçilerden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. İlber Hoca, engin tarih bilgisiyle kaleme aldığı inceleme, araştırma ve değerlendirmeleriyle ilim dünyasında silinmez bir iz bıraktı. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve talebelerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.