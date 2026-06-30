Kurtulmuş'tan İsrail Uyarısı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bölgede barış istemeyen, istikrarsızlıktan beslenen ve istikrarsızlık olması için çevredeki ülkelere zaman zaman saldırılarını sürdüren İsrail'in ABD-İran arasındaki barış müzakerelerinden oldukça rahatsız olduğu aşikardır. İsrail'in provokasyonlarına mahal verilmemesi, meydan bırakılmaması bu sürecin sağlıklı yürümesinin en temel şartıdır" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Norveç parlamentosu Başkanı Masud Gharahkhani ile yaptığı görüme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, Norveç ve Türkiye'nin, özellikle NATO üyeliği kapsamında müşterek hareket eden ortak müttefik olarak ve birçok uluslararası asamblelerde de ortak hareket eden, birisi Avrupa kıtasının en kuzeyinde, diğeri Türkiye olarak Avrupa kıtasının güneydoğusunda yer alan bir ülke olduklarının altını çizerek, "Birçok meseleyi karşılıklı olarak müzakere etme imkanına bulduk. Türkiye ile Norveç arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 100. yılı dolayısıyla ülkemizi ziyaret ediyor. 14 yıl aradan sonra Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan ilk Norveç Meclis Başkanı. Bundan dolayı fevkalade önemli olduğunu ifade etmek isterim bu ziyaretin. Yine değerli mevkidaşım, dün İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz NATO Meclis Başkanları Toplantısının zirvesine de katıldı. Avrupa kıtasının özellikle son dönemde artan güvenlik riskleri, yeni bir barış perspektifinin oluşturulabilmesi, bölgemizdeki türbülanslar ve dünya siyasetindeki ciddi değişmelerin ele alındığı dünkü toplantının verimli ve faydalı olduğunu ifade etmek isterim. Yine aynı şekilde dünkü toplantımızda öne emeğinde misafirlerimizi ağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız da toplantıya katılarak Türkiye'nin barış perspektifini, Türkiye'nin özellikle güvenlik sağlamadaki rolünü misafirlerimize aktarma imkanını bulduk" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş konuşmasında İran-ABD müzakerelerine değinerek, "Bu çerçevede Cenevre'de başlayan ve devam edecek olan ABD-İran görüşmelerinin iyi sonuçlar vermesini ümit ediyoruz. Burada bir kere daha şu uyarıyı yapmanın bir vazifemiz olduğu kanaatindeyim. Bu mesele kendi yolunda müspet şekilde giderken, devam ederken, bundan rahatsız olan bazı ülkelerin yapabileceği provokasyonlara karşı da başta her iki ülke olmak üzere uluslararası camianın dikkatli olmasını tavsiye ediyoruz. Bölgede barış istemeyen, istikrarsızlıktan beslenen ve istikrarsızlık olması için çevredeki ülkelere zaman zaman saldırılarını sürdüren İsrail'in ABD-İran arasındaki barış müzakerelerinden oldukça rahatsız olduğu aşikardır. İsrail'in provokasyonlarına mahal verilmemesi, meydan bırakılmaması bu sürecin sağlıklı yürümesinin en temel şartıdır. Bu çerçevede Türkiye olarak İsrail'in hem Lübnan'da sürdürdüğü saldırıları hem de Suriye'ye karşı yaptığı saldırıları uluslararası hukukun açık birer ihlali olarak görüyor ve bölgemizin sükunete, huzura ihtiyacı olduğunu bir kez daha tekrarlıyoruz. İsrail'in bu saldırganlıklarını durdurması bölge barışının ilk şartıdır. Dolayısıyla uluslararası camiada hazır ABD ile İran arasında bir müzakere ortamı doğmuşken ve buradan sonuç alma ihtimali mevcutken İsrail'in bu süreci berhava etmesine asla fırsat vermemektir" dedi.

"Türkiye NATO'da önemli bir müttefiktir"

Gharahkhani ise İran-Irak savaşında İstanbul'da yaşadığını belirterek, İstanbul'da evlendiğini kaydetti. Gharahkhani, "Buradayım çünkü Türkiye'ye teşekkürlerimi sunmak istedim. Parlamento liderleri İstanbul'da NATO Zirvesi'ne buluştular ve gelecek hafta da Antalya Zirvesi olacak biliyorsunuz ve Türkiye buna ev sahibi oluyor. Türkiye aynı zamanda NATO'da önemli bir müttefiktir. NATO'nun en büyük silahlı kuvvetleri sahibi ülkesidir. Gerçekten de savunmaya yatırım yapan bir ülkedir. Gerçekten savunma sanayisinde yaptığı yatırımları görmek de çok etkileyici. Yatırımlar yüzde 80 olarak sahipken artık üretimler bu orana geldi gerçekten bu sanayide. NATO'nun güney-doğu kanadında biz yüksek kuzey tarafındayız NATO içerisinde. Norveç sınırından 100 km'de Rusya'nın deniz altıları ile nükleer kapasitesi ithal halinde var. Bu yüzden NATO'nun tüm Avrupa ve özellikle Norveç tarafından önemli. Bu yıl yüzde 3.4'dan yüzde 5 hedefe çıkabildik ve gerçekten deniz altıları ile yatırımımızı yapıyoruz. Son derece önemli olduğumuzu biliyoruz bu yatırımlarımız için. İki ülke arasındaki ticareti arttırabilmek için istediğimiz dengede bir ticaretimiz var. Her iki ülke de bir denizci ülke. Gemi yapımı hem kimliğimizin hem tarihimizin önemli bir parçası. İki ülke arasında ticaret yapabileceğimizi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Gelenler bundan istifade edecek, gelmeyenler için de kapı kapanacak"

Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili soruya, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunun yol haritası olduğunu ifade etti. Kurtulmuş, "Bu rapor bir yol haritası. Şimdi o yol haritasında dile getirilen hususları alarak partilerimizin bu süreci sonlandırmak, bu süreci taçlandırmak bakımından bir yasal düzenleme yapması mecburiyeti vardır. Mutlaka terör örgütü mensuplarının silahlarını bırakmasını, terörün bütünüyle geride kalmasını, örgütün kendisini feshetmesini sağlayarak bu yolda atılacak adımların kısa süre içerisinde tamamlanmasının gerektiğini düşünüyoruz. Çıkarılacak olan yasa müstakil ve geçici bir yasadır. Bir kereliğine çıkarılacak, belli bir süre verildikten sonra gelenler bundan istifade edecek, gelmeyenler için de kapı kapanacak. Böyle bir mekanizmanın kurulmasını ümit ediyoruz. Bu bizim kararlaştırdığımız konusunda kararlaştırdığımız başlıklardır. Ayrıca çıkacak olan yasa asla bir af niteliğinde olmayacaktır. Yine aynı şekilde çıkarılacak olan yasa başta şehitlerimiz ve gazilerimizin aileleri olmak üzere Türkiye'de geniş kitleleri rencide edecek bir yaklaşıma sahip olmayacaktır. Bunun için bütün partileri bir araya gelerek silah bırakmasının tamamlanması süreci için gerekli olan bu yasal düzenlemelerin yapılmasını bekliyoruz. Burada yine söylemek istediğim hususlardan birisi şudur. Bu yasa hazırlanacak olan yasa sadece bir partinin ya da birkaç partinin hazırladığı yasa değil. Meclisin ortak kanaatiyle aynen komisyonda olduğu gibi ittifakla hazırlanacak ve çıkartılacak bir yasa olması gerekir. Süreçle ilgili devlet kurumlarının hepsi büyük bir titizlikle, dikkatli çalışmalarını sürdürüyor" dedi. - ANKARA