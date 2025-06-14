Kurtulmuş'tan LGS'ye Girecek Öğrencilere Başarı Diliyoruz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarı diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın düzenlenecek olan Liselere Geçiş Sistemi sınavına girecek tüm evlatlarımıza üstün başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin, sınav sonuçlarınız gönlünüzce olsun." ifadesini kullandı.