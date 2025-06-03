Kurtulmuş'tan Marmaris Depremi Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Muğla'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimizin ilgili tüm kurumları görevleri başında, halkımızın yanındadır. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadesine yer verdi.