Kurtulmuş'tan Nevruz Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Nevruz Bayramı'nın millete ve tüm insanlığa huzur, sağlık ve bereket getirmesini diledi.

Kurtulmuş, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Nevruz; toprağın uyanışını, gökyüzünün aydınlanışını müjdeler. Kökleri tarihin derinliklerine uzanan bu kadim bayram, ortak hafızamızın ve birliğimizin en güzel yansımasıdır."

Nevruz Bayramı'nın milletimize ve tüm insanlığa huzur, sağlık ve bereket getirmesini diliyorum."