Kurtulmuş'tan Öğrencilere Tatil Tavsiyeleri

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yarıyıl tatiline giren öğrencilere, "Çalışmalarınızın karşılığını alacağınız, dinleneceğiniz ve yeni döneme daha zinde başlayacağınız bu tatil sürecinde, kitap okumayı, spor yapmayı ve ailenizle vakit geçirmeyi ihmal etmeyin." tavsiyelerinde bulundu.

Kurtulmuş, yarıyıl tatili dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dönemini başarıyla tamamlayarak karne coşkusunu yaşayan evlatlarımızı, kıymetli ailelerini ve saygıdeğer öğretmenlerimizi gayretleri ve emekleri için gönülden tebrik ediyor; yeni dönemde de hedeflerinize ulaşmanız dileğiyle her birinize verimli bir ara tatil diliyorum. Sevgili çocuklar, gençler; kendinizi geliştirmek, hayallerinize ulaşmanın en önemli adımıdır. Çalışmalarınızın karşılığını alacağınız, dinleneceğiniz ve yeni döneme daha zinde başlayacağınız bu tatil sürecinde, kitap okumayı, spor yapmayı ve ailenizle vakit geçirmeyi ihmal etmeyin. Biliyoruz ki eğitim yolculuğunuzda atmış olduğunuz her adım ülkemizin geleceği için çok kıymetli."