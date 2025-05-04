Kurtulmuş'tan Özel'e Geçmiş Olsun

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, bugün İstanbul'da uğradığı saldırı nedeniyle CHP Genel Başkanı Özel'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Kurtulmuş, görüşmede, saldırıyı kınadığını ifade ederek, olayın failinin hukuk önünde gereken cezayı alacağına olan inancını dile getirdi.