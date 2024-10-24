Kurtulmuş'tan Öztürkler'e Tebrik

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına seçilen Ziya Öztürkler'i arayarak kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına seçilen Ziya Öztürkler'i telefonla arayarak tebrik ve başarı dileklerimi ilettim.

Parlamentolarımız arasındaki mevcut güçlü ilişkilerden duyduğumuz memnuniyeti de dile getirdiğimiz görüşmede, Kıbrıs Türk halkının refahı, mutluluğu ve huzuru için Türkiye olarak büyük bir gayretle çalışmaya devam edeceğimizi ifade ettik."