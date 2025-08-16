TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan'ın kuzeyinde şiddetli yağışların neden olduğu sel baskınlarında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Pakistan'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kardeş Pakistan halkının başı sağ olsun."
Son Dakika › Politika › Kurtulmuş'tan Pakistan'a Başsağlığı - Son Dakika
